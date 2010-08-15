Гаишника – «звезду» Интернета уволили из органов

Инспектора Дорожно-патрульной службы управления ГАИ в Винницкой области, который стал «героем» видеоролика в Интернете, уволили из органов внутренних дел. Как передает ТСН, в областном МВД сообщили, что по факту появления в Сети ролика «некорректного, грубого, оскорбительного общения сотрудника ГАИ с водителем в городе Гайсин» была проведена служебная проверка. «По ее результатам инспектор ДПС УГАИ, который отказался предъявить служебное удостоверение и вел себя недостойно человека в погонах, был уволен», - отметили в пресс-службе УМВД. Напомним, видеозапись общения водителя с гаишниками была сделана на мобильный телефон. Один из гаишников, несмотря на многочисленные просьбы водителя, не захотел продемонстрировать свое служебное удостоверение, ничем не мотивируя свой отказ. Кроме того, правоохранитель пытался отобрать у водителя телефон, на который тот снимал разговор. Когда попытка отобрать телефон завершилась неудачно, водитель пригрозил инспектору судом, после чего гаишник ткнул водителю фигу в окно и ретировался.