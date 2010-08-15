Милиция разыскивает пропавшего редактора харьковской газеты «Новый стиль»

Работники милиции разыскивают исчезнувшего главного редактора газеты «Новый стиль» (Харьков) 67-летнего Василия Климентьева. Об этом, как информируют Українські Новини, говорится в сообщении центра связей с общественностью Главного управления Министерства внутренних дел в Харьковской области. Согласно сообщению, 12 августа в 22:30 в Дзержинский райотдел милиции Харькова обратились близкие родственники Климентьева с заявлением о том, что он ушел из дома и не вернулся. «В ходе проведения проверки работниками милиции установлено, что 11 августа Климентьев уехал из дома с неизвестным мужчиной на автомобиле BMW серебристого цвета в неизвестном направлении», - сказано в сообщении. Работники милиции проводят мероприятия по установлению места нахождения журналиста. Коллеги Климентьева связывают происшедшее с его журналистской деятельностью. «Василий Петрович многих нечистых на руку чиновников зацепил, и наверняка, я убежден, это имеет прямую причинную связь», - сказал журналистам заместитель главного редактора газеты «Новый стиль» Петр Матвиенко. Газета «Новый стиль» позиционирует себя как газета журналистских расследований и специализируется на публикации материалов, обвиняющих в коррупции и нарушении законодательства должностных лиц правоохранительных органов Харьковской области.