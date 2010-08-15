В Севастополе открыли скульптуру «Водолаз-маяк»

В Севастополе открыта трехметровая скульптура «Водолаз-маяк» - макет, или уменьшенный вариант одноименного, но пока что не возведенного памятника - авангардной идеи известного советского скульптора Веры Мухиной. Как передает УНИАН, открытие скульптуры состоялось во время проходящего в эти дни фестиваля перфомансов и медиа «Балаклавская одиссея». Памятник установлен на восточном берегу Балаклавской бухты, где завершаются восстановительные работы на четырех архитектурных сооружениях-памятниках истории, среди которых и «Дача актрисы Соколовой», где в начале минувшего века жила знаменитая украинская поэтесса Леся Украинка. Директор предприятия «Аквалайн плюс» Сергей Небутов сообщил журналистам, что «эту скульптуру водолаза могут увидеть балаклавцы и гости города не только днем, но и ночью, потому что водолаз подсвечивается фонарями». Как добавил он, организаторы фестиваля «Балаклавская Одиссея» обратились с просьбой разместить на одном из причалов макет «Водолаза-маяка», и было принято решение поддержать эту идею. Разработчик «Балаклавского проекта» по реализации идеи Веры Мухиной «Водолаз-маяк» Леонид Тишков заверил журналистов, что его проект «обязательно будет реализован в Балаклаве, у самого входа в Балаклавскую бухту». По его словам, статуя водолаза будет одновременно являться маяком, который планируется разместить в шлеме покорителя глубин. Также в шлеме, согласно идее Мухиной, будут размещены радиопеленгатор и радиостанция, а также антенны мобильной связи, астрономические приборы и даже обзорная площадка. Как сказал автор проекта, идея Мухиной предполагает возведение скульптуры высотой около 80 метров, но, скорее всего, памятник будет меньшим и по размерам, и по высоте. В самом же постаменте расположится «Музей истории водолазов», экспозиции которого расскажут об истории водолазного дела, подвигах витязей глубин. Напомним, скульптор Вера Мухина хорошо известна, прежде всего, своей скульптурной группой «Рабочий и колхозница», сооруженной в Москве у входа на ВДНХ.