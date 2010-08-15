Украинских летчиков в России представили к наградам

Губернатор Воронежской области России Алексей Гордеев наградил именными часами украинских летчиков, принимавших участие в тушении пожаров на территории региона. К наградам были представлены командир авиационной эскадрильи Владимир Леонов, командиры самолетов Андрей Зайцев, Виктор Слипченко, руководители Луганского и Харьковского сводных отрядов Государственной противопожарной службы Константин Мацюрак и Андрей Бабенко, сообщает ЛИГАБизнесинформ со ссылкой на «Взгляд». Благодарственные письма были вручены всему личному составу авиаотряда из Украины. «Помощь нашей братской Украины помогла справиться со стихией», - отметил губернатор области. По его словам, применение авиации оказало «колоссальный положительный эффект» в ликвидации очагов и позволило спасти от пожара тысячи гектаров леса, десятки населенных пунктов. Напомним, группировка воздушных и наземных противопожарных сил МЧС Украины была направлена в Воронежскую область 3 августа. В ее состав вошли два самолета Ан-32П, а также 51 сотрудник пожарной охраны и 12 пожарных автомобилей.