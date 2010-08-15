В Варшаве открыли памятную доску в память о жертвах авиакатастрофы

Президент Польши Бронислав Коморовский открыл памятную доску в память о погибших в авиакатастрофе под Смоленском. На памятной доске высечены фамилии, даты рождения и должности всех 96 жертв авиакатастрофы, сообщает «Эхо Москвы». На церемонии в Варшавском военном соборе присутствовали родственники погибших. С левой стороны от доски под стеклом вмурована урна, в которой находится земля с места катастрофы. Напомним, 10 апреля 2010 года самолет «Ту-154» с членами официальной польской делегации, следовавшей на траурные мероприятия в Катыньском мемориале, разбился возле города Печерск Смоленской области России. Погибли все 96 человек, находившиеся на борту самолета, в том числе Президент Польши Лех Качиньский с супругой.