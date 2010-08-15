Первый день юношеских Олимпийских игр принес Украине два «серебра»

Первый день соревнований первый юношеских Олимпийских игр в Сингапуре принес украинским юным олимпийцам две серебряные награды. Обладателями престижных медалей стали борец-классик Александр Литвинов (58 кг) и Ирина Ромолданова, которая поднялась на вторую ступеньку пъедестала в соревнованиях по тхеквондо (44 кг), сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу НОК Украины. За шаг от награды остановился еще один украинский борец греко-римского стиля Алексей Жабский. В категории до 42 кг наш спортсмен занял 4-е место. В целом на старт в этот день выходили 10 украинских атлетов. В плавании наши юные олимпийцы были представлены на дистанции 100 м на спине, где Дарья Зевина и Андрей Ковбаса успешно квалифицировались к полуфиналам, а в дальнейшем и к финальным стартам. Достойные результаты в активе украинских гребцов. В заездах одиночек Юрий Иванов и Наталия Ковалева продемонстрировали соответственно 2-й (3:25.07) и 3-й (3:48.47) результаты и продолжат состязание за попадание в полуфиналы. В игровых видах на счету украинцев 1 победа и 2 поражения. Лидер юношеской теннисной сборной Элина Свитолина в трех сетах преодолела соперницу с Германии – 6-2, 4-6, 6-1. К сожалению, уступила ее партнерша по команде София Ковалец, проигравшая венгерке в двух сетах 1-6 и 2-6. Поражение на групповом турнире бадминтонисток получила Елизавета Жарка, уступив представительнице Японии 0-2 (8-21, 8-21). Как сообщал УНИАН, на первых юношеских Олимпийских играх выступают 55 украинских атлетов в возрасте 14-18 лет.