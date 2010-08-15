На севере и в центре Португалии бушуют лесные пожары

В Португалии удалось взять под контроль лесной пожар в одном из национальных природных парков Серра-да-Эштрела в центральной части страны. Несмотря на локальные успехи пожарных, в ряде других районов ситуация остается сложной. В частности не менее 25 очагов пожаров продолжают бушевать на севере и в центре страны, информирует ЛИГАБизнесинформ. В субботу вечером пожарным удалось взять под контроль одно из двух возгораний и в другом португальском природном парке – Пенеда-Жереш, что недалеко от испанской границы. Для борьбы с огненной стихией привлечены более 600 пожарных. Площадь выгоревших территорий, по разным данным, составляет от 20 до 50 тысяч гектаров. Лесные пожары – обычное явление для португальского лета. В этом году в стране в постоянной готовности находятся около 10 тысяч пожарных и 56 самолетов. В начале месяца двое пожарных погибли в огне. Часто причиной пожаров становится поджог. Напомним, по данным МЧС, в Украине за минувшие сутки зарегистрирован 501 пожар, в том числе в жилом секторе 117. В огне погиб один человек.