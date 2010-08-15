Милиция возбудила дело по факту исчезновения журналиста

Дзержинський райотдел милиции Харькова возбудил уголовное дело по статье «преднамеренное убийство» по факту исчезновения главного редактора местной газеты «Новый стиль» Василия Климентьева. Об этом сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в Харьковской области, информирует УНИАН. В ЦОС отметили, что 12 августа об исчезновении В.Климентьева сообщила его жена. Работники милиции провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий, однако на протяжении двух дней с момента обращения не удалось установить местонахождение разыскиваемого. «В связи с этим 15 августа 2010 года следственным отделом Дзержинського РО ГУ МВД возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство)», - сообщили в пресс-службе милиции. Сейчас стражи порядка отрабатывают разнообразные версии исчезновения, связанные как с выполнением профессиональных обязанностей, так и другие. Как сообщал УНИАН, жена В.Климентьева сообщила об исчезновении мужа 12 августа. В ходе проверки установлено, что 11 августа В.Климентьев выехал из дома с неизвестным мужчиной на автомобиле «БМВ» серебристого цвета в неизвестном направлении. Газета «Новый стиль» занимается расследованиями на правовую тематику.