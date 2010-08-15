В Нежинском интернате госпитализированы уже 17 человек

В Нежинском детдоме-интернате, где от неизвестной инфекции умерли дети, госпитализированы уже 17 человек. Из них 9 детей и 8 взрослых, были госпитализированы с предварительным диагнозом острая респираторная вирусная инфекция. Как передает канал «1+1», по информации главного санитарного врача области Николая Донца, сейчас специалисты санэпидстанции проводят гистологические исследования бактериологического материала, результаты которых станут известны в конце месяца, и только тогда можно будет назвать окончательный диагноз пострадавших. Напомним, ранее сообщалось, что в интернате умерли пятеро воспитанников в возрасте от 10 до 19 лет. Прокуратура Черниговской области возбудила уголовное дело по факту смерти детей. Досудебное следствие в деле о проверке ситуации вокруг смерти детей в Нежинском интернате будет проходить под контролем Генпрокуратуры. По состоянию на 15 августа в реанимационном и инфекционном отделениях находятся на лечении в удовлетворительном состоянии 14 человек (9 детей и 5 взрослых), которые были госпитализированы на протяжении 11-14 августа.