В Венесуэле украинским морякам присудили девять лет тюрьмы

В Венесуэле к 9 годам тюрьмы приговорены украинские моряки за связи с наркомафией. Согласно приговору суда, кроме тюремного заключения двух украинских моряков, у судовладельца было конфисковано судно «Би Атлантик», информирует «ТСН». Украинских моряков задержали в Венесуэле в 2007 году. Швейцарский сухогруз «Би Атлантик» пришвартовался в порту города Маракайбо. Венесуэльские правоохранители нашли под килем судна 125 килограммов кокаина. Незаконный груз мог разместить любой, рассказывает заместитель капитана. По его словам, их адвокат получил приказ сверху, мол, президент Венесуэлы Уго Чавес борется с наркотрафиком. «Нет доказательств нашей вины, единственное, что они говорят - мы в сговоре с местной мафией, хотели переправить наркотики под водой», - рассказал он. Все время украинцев держали под домашним арестом. Три месяца назад судья принял решение - поместить их в тюрьму. 60-летний капитан и его 50-летний заместитель при температуре 40 сидят в камере с несколькими десятками вооруженных бандитов. Дочь капитана судна «Би Атлантик» Наталья Устименко рассказала, что за время нахождения отца в тюрьме было несколько бунтов, которые сопровождались жертвами. За улучшением условий пребывания в Венесуэле адвокат украинских пленников собирается обратиться завтра к судье. Моряки же заявляют, после приговора суда, владелец корабля больше не помогает им - так что вскоре у них возможно начнутся проблемы с продовольствием. В МИД заявили, что решение венесуэльского суда уважают. Президент Виктор Янукович уже давно отправил письмо Уго Чавесу. И основного - ускорения рассмотрения - они добились. Теперь рассматривают возможность достижения согласия с венесуэльской стороной об отбывании ими наказания на территории Украины. Между тем украинские родственники в отчаянии, вся надежда только на политиков. Откликнулись соседи - на помощь украинской стороне пришел посол Беларуси. Но больше надежды у родных моряков на дипломатическую встречу двух президентов. Уго Чавес в Венесуэле заявил, что вскоре пожалует в Украину. В начале этого года гонконгский окружной суд приговорил к тюремному заключению капитанов украинского судна «Нефтегаз-67» и китайского сухогруза «Яохай», а также двух китайских лоцманов, признанных виновными в гибели 18 моряков в результате столкновения двух судов в акватории Гонконга в марте 2008 года. Капитан украинского судна, Юрий Кулемесин, моряк с 25-летним стажем, был приговорен к трем годам и двум месяцам лишения свободы. Столкновение судов «Нефтегаз-67» и «Яохай», которое стало крупнейшим по количеству жертв в истории Гонконга, произошло вечером 22 марта 2008 года в проливе недалеко от гонконгского аэропорта «Чек Лап Кок».