Генсек ООН потрясен масштабами катастрофы в Пакистане

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назвал недавние наводнения в Пакистане «самой крупной природной катастрофой, которую он когда-либо видел». Пан Ги Мун, прибывший в Пакистан, осмотрел район наводнений - которые затронули примерно пятую часть территории страны - с воздуха, информирует Радио «Свобода». Генсек ООН призвал международное сообщество ускорить оказание помощи Пакистану. Ранее премьер-министр страны Юсуф Раза Гилани заявил, что, по оценкам правительства, от наводнений пострадали примерно 20 миллионов человек.