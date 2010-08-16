ООН предупреждает о масштабном голоде в Нигере

Международные организации предупреждают о надвигающемся гуманитарном кризисе в Нигере в связи с самым сильным за последние 80 лет разливом реки Нигер, который произошел следом за засухой. Представители Всемирной продовольственной программы ООН считают, что в стране может наступить наиболее масштабный голод за всю ее историю, передает «РБК-Украина»со ссылкой на материалы ВВС. Половина населения Нигера зависит от поставок гуманитарной помощи. Как отметили в американской благотворительной организации Helen Keller International, десятки тысяч детей погибнут, если объемы гумпомощи не увеличить. Отметим, 18 февраля с.г. Президент Нигера Таджа Мамаду и кабинет министров были захвачены военными в результате государственного переворота. Нигер долго время управлялся военной хунтой - после получения независимости от Франции в 1960 г. Т.Мамаду пришел к власти в 1999 г., а в 2004 г. был переизбран. При его президентстве началась разработка запасов урана, которым богат Нигер, кроме того был заключен ряд контрактов с китайскими энергопроизводящими компаниями. Напомним, в сентябре 2009 г. директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Джозет Ширан обнародовала данные, согласно которым, число постоянно или временно голодающих людей во всем мире в 2009 г. превысило 1 млрд человек. Она также заявила о критическом дефиците средств, из-за чего агентство вынуждено сокращать поставки гуманитарной помощи для миллионов нуждающихся. В частности, продовольственная помощь уже перестала поступать в Уганду, Кот д'Ивуар и Нигер. В то же время, согласно данным американского правительственного гуманитарного агентств USAID, по состоянию на август 2009 г., население Африканского континента достигло 1 млрд человек и продолжает увеличиваться на 24 млн человек в год. В документе отмечается, что, несмотря на снижение рождаемости в североафриканских странах, таких как Египет или Тунис, к югу от Сахары рождаемость остается на очень высоком уровне - в среднем 5,3 ребенка на одну женщину. Лидером же является государство Нигер, жительницы которого в среднем рождают по 7 детей. По прогнозам экспертов, если тенденция сохранится, то к 2050 г. население Африки вырастет до 2 млрд человек.