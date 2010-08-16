Из-за ливней Франция объявила «оранжевый» уровень тревоги

Во Франции в воскресенье был объявлен «оранжевый», третий по четырехбалльной шкале, уровень тревоги из-за ливневых дождей в 12 северо-восточных департаментах. Тревогу спровоцировали обрушившившиеся на северо-восточные департаменты страны ливни, сообщает «Русская служба новостей». В частности, что в нескольких восточных регионах, в частности в Эльзасе и Лотарингии, уровень осадков превысил 60 миллиметров. В результате из берегов вышли притоки Рейна. Информации о жертвах и пострадавших или значительном материальном ущербе пока не поступало. Метеорологи прогнозируют, что в ближайшее время дождевой фронт сместится к северо-западу Франции. Напомним, ранее сообщалось, что жертвами наводнений в странах Центральной и Восточной Европы стали, по меньшей мере, семь человек.