Еще 2 воспитанника Нежинского интерната попали в больницу

В ночь с 15 на 16 августа еще 2 воспитанника Нежинского детдома-интерната (Черниговская область) были госпитализированы в инфекционное отделение Нежинской городской больницы с диагнозом острая респираторная вирусная инфекция, сообщили «Главреду» в пресс-службе МЧС. В то же время в связи со стабилизацией состояния здоровья были выписаны 3 воспитанника интерната. По состоянию на утро понедельника в реанимационном и инфекционном отделениях находятся на лечении в удовлетворительном состоянии 13 человек (9 детей и 4 взрослых), которые были госпитализированы в течение 11-16 августа. На месте происшествия продолжает работу комиссия Министерства здравоохранения.