В Украине скоро спадет жара

На этой неделе Украине наконец сулят окончание жары. Правда, по разным версиям, это произойдет либо в среду, либо в четверг, сообщает «Сегодня». Насчет понедельника и вторника оба основных источника погодной информации — Гидрометцентр и сайт gismeteo.ua — единодушны: в столице все еще будет жарко — 22—24 градуса ночью и 33—37 градусов днем. Единодушны прогнозисты и в том, что в ночь со вторника на среду следует ожидать дождь с грозой. А вот дальше идут разночтения: Гидрометцентр считает, что сразу после грозы наступит похолодание до 24 градусов, а gismeteo.ua — что днем в среду еще будет 31 градус. Причем, по последней версии, всю среду будет идти дождь, который приведет к похолоданию в четверг до 25 градусов. В дальнейшем оба прогноза также немного расходятся в оценке погоды, однако едины в одном: начиная с четверга и до конца августа планку в 30 градусов температура за окном больше не возьмет.