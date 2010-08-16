В Харькове из-за пожара эвакуированы жители дома

Сегодня в 04.30 в Харькове в квартире на четвертом этаже жилого дома возник пожар с дальнейшим распространением огня на кровлю дома. Как сообщили «Главреду» в пресс-служеб МЧС, была проведена эвакуация жителей дома. По состоянию на 07.00 горела квартира и крыша дома на площади 500 кв. м. К тушению пожара привлечены 19 отделений Государственной пожарной охраны на основной и специальной технике. Причина пожара устанавливается. На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления МЧС в Харьковской области.