Европу заливают наводнения

Центральная Европа страдает от наводнений. Сложнее всего ситуация в Словакии - там затоплены несколько городов. Они фактически отрезаны от мира - дороги превратились в потоки воды и грязи. Сотни жителей были вынуждены покинуть свои дома, есть погибшие и пропавшие без вести, сообщают Вести. Похожая картина и в соседней Австрии. Уровень воды в реках с каждым часом продолжает подниматься. Чтобы противостоять напору воды, жители земли Бургенланд сооружают насыпи из мешков с песком. Циклон добрался и до севера Европы - затоплены пригороды Копенгагена. Вода накрыла десятки домов и автомобилей. Часть дорог перекрыта и в самой столице Дании. Экстренные службы пытаются откачать воду, а местные жители добиться компенсаций от страховых компаний. По словам очевидцев, столь сильного наводнения в Копенгагене не видели уже лет двадцать.