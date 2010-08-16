На Черниговщине подожгли торфяник

В Черниговской области горит торфяник на площади 25 га, информирует УНИАН. Пожар произошел вблизи с. Кукшин Нежинского района. Его причина – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Пожар локализован, однако его ликвидация продолжается. Кроме того, в области продолжается тушение пожаров на торфяниках вблизи сел Сядрино Корюковского района, Сухиня Бобровицкого района, Ловинь и Добрянка Репкинского района. Торфяники горят на общей площади более 2 га. Согласно выводам спасателей, во всех случаях пожары вызваны неосторожностью при обращении с огнем.