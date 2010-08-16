В Китае взорвалась фабрика пиротехники

В Китае, в 150 километрах от границы с Россией, произошел взрыв на фабрике пиротехники. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на агентство «Синьхуа». По данным РИА «Новости», взрыв на фабрике, расположенной в городе Ичунь провинции Хэйлунцзян, произошел в 9:40 по местному времени. Информации о количестве пострадавших пока нет, однако на место происшествия прибыли 120 машин скорой помощи. Очевидцы утверждают, что звук взрыва был слышен в двух километрах от предприятия. По некоторым данным, в результате инцидента повреждено здание дорожной полиции, расположенное рядом с фабрикой. Во многих соседних домах выбиты окна.