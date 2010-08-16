Во Львове СБУ обнаружила контрабандный военный вертолет

В адрес Львовской коммерческой структуры через Ильичевский морской порт из Соединенных Штатов Америки ввезли вертолет, который в сопроводительных документах был заявлен как пассажирский. Для таможенного оформления авиамашины таможенному органу были поданы документы, согласно которым стоимость вертолета составляла 1 млн 30 тыс. грн. Как сообщает ZAXID.NET со ссылкой на пресс-службу УСБУ во Львовской области, проверяя законность внешнеэкономической операции, сотрудники СБУ привлекли специалистов торгово-промышленной палаты и Министерства обороны Украины, которые сделали вывод, что указанное авиасудно является военным вертолетом марки «Messerschmitt» разведывательного назначения, стоимость которого без учета обязательных таможенных платежей составляет более 2 млн 800 тыс. грн. Учитывая то, что для таможенного оформления вертолета были предоставлены документы, которые содержали неправдивые сведения относительно наименования и фактической стоимости товара, по этому факту управление СБУ во Львовской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины (контрабанда).