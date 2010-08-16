Пожар в центре Харькова не обошелся без жертв

В центре Харькова ликвидирован пожар в четырехэтажном жилом доме. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Украины в Харьковской области, пожар в одной из квартир на четвертом этаже заметили жители дома. В 4.32 они вызвали спасателей. Быстро перебросившись на крышу дома, огонь распространился на площадь около 500 кв. м. Пожару был присвоен 3-й уровень сложности. Из дома были эвакуированы 93 жителя. При тушении пожара были задействованы 15 автоцистерн, 3 автолестницы, 2 аварийно-спасательных автомобиля, 3 единицы спецтехники и около 70 человек личного состава МЧС. В 7.27 пожар был локализован и в 8.40 ликвидирован. Вследствие пожара погиб мужчина, в квартире которого находился очаг пожара. Причина пожара и ущерб устанавливаются, информирует УНИАН.