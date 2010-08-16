Площади пожаров в России продолжают сокращаться

За минувшие сутки площадь природных пожаров в России уменьшилась почти на 8 тысяч га (с 53,5 до 45,8 тысяч га), сообщили «Главреду» в пресс-службе МЧС РФ. Сократились площади пожаров в Нижегородской (на 3 тысяч га), Кировской (на 270 га), Рязанской (на 275 га), Воронежской (почти на 100 га) областях, в республиках Мордовия (на 200 га), Марий Эл (на 200 га). Площадь природных пожаров в Московской области доведена 46,6 га. Сутки назад она составляла 60 га. На сегодняшний день в регионе действуют 10 лесных и 7 торфяных пожаров. На контроле МЧС России продолжают оставаться Нижегородская, Рязанская, Московская, Владимирская области, республика Мордовия, а также Свердловская область, где на данный момент зарегистрировано 100 очагов пожаров, площадь активного горения составляет почти 500 га. В настоящее время в целом по стране к ликвидации природных пожаров привлечены более 166 тысяч людей, более 26,5 тысяч единиц техники, в т.ч. почти 130 тысяч людей и 20 тысяч единиц техники МЧС России.