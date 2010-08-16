Перекрыта граница Украины с Венгрией

На венгерско-украинской границе (КПП «Загонь») образовалась очередь транспорта длиной почти в 3 километра – работа всех пунктов пропуска на венгерско-украинской границе заблокирована, поскольку во время урагана в сервер шенгенской системы регистрации попала молния, информирует ZAXID.NET. Как сообщил консул Украины в Венгерской республике Ален Панов, в данное время продолжается согласование между соответствующими венгерскими службами относительно предоставления возможности осуществлять оформление пересечения границы в направлении Украины без регистрации, проверяя лишь соответствие лица паспортному документу. Выходом из сложившейся ситуации может быть перенаправление потока транспорта на КПП «Ужгород – Вишне Немецке» (Словакия), системы которого не повредил ураган. Консульство Украины провело консультации с областным комиссариатом полиции, руководством КПП «Загонь» на предмет поиска наиболее оптимальной модели работы в кризисное время. Было принято решение об организации работы в режиме «мобильной регистрации» за счет привлечения дополнительных сил из подразделений, которые обслуживают железную дорогу. Впрочем, такие действия окончательно не решают проблему. На КПП «Загонь» отправлен сотрудник консульства для своевременного обеспечения прав граждан, предупреждения возникновения конфликтных ситуаций и проведения разъяснительной работы.