Контрабандное мясо, или Короткий путь к вегетарианству

Украину уже который месяц будоражит скандал с «вонючим голландцем» - кораблем с 222 тоннами замороженной бразильской птицы, китайских кролей и свинины неизвестного происхождения.

Первые упоминания о корабле появились в апреле, когда жители Керчи стали жаловаться на зловонный запах протухшего мяса, доносящийся с дрейфующего поблизости корабля. В начале августа судно, которое около 4 месяцев дрейфовало в Черном море, наконец пришвартовалось в Одесском порту, и практически сразу поползли слухи о загадочной африканской чуме на его борту. Этот случай в очередной раз дал повод задуматься о том, какое мясо потребляет Украина и насколько упомянутый случай с судном в Одесском порту может быть показательным. В ситуации на мясном рынке Украины попытался разобраться «Главред». В Украине едят мяса меньше, чем во всех других странах Европы. Но даже тот продукт, который мы покупаем, не всегда отличается высоким качеством. Все мы знаем, что в обход закона и всевозможных контрольных служб некачественное мясо с легкостью попадает на наши столы. Не так давно в порту Одессы было принято судно «Берикс», груженное парой сотен тонн просроченной свинины и курятины. Дело в том, что судно, требующее ремонта, почти восемь месяцев дрейфовало между Николаевом, Ильичевском и Керчью. Украина же не принимала «Берикс» из-за отсутствия необходимых документов на груз и опасения прошлогодней эпидемии африканской чумы свиней и ящура в Грузии. В конце концов, «Берикс» стал на якорь в Одессе. И сразу же возник вопрос о том, не представляет ли просроченное мясо с судна опасности для населения. Ведь никому не хотелось бы узнать, что нечто подобное попало, скажем, в начинку для пельменей. Однако контролирующие органы успокоили общественность: трюмы опечатаны, и мясо ни в коем случае не будет выгружаться, за грузом круглосуточно следит охрана порта и патруль погранслужбы. Кроме того, по словам Игоря Гринчука, заместителя начальника главного санитарного врача водного транспорта Украины, экипаж здоров, а санитарно-эпидемиологическая ситуация благополучна: холодильные установки работают, то есть поддерживается температурный режим. Ремонт судна будет продолжаться около трех недель, а после этого сомнительный груз отправят обратно в Грузию. Стоит отметить, что три недели – далеко не рекорд. Схожая ситуация была с тремя контейнерами мяса из Бразилии в Одесском порту, которые хранились в контейнерном терминале четыре года - с 2005-го по 2009-й. Тогда мясо задержала таможенная служба в связи с нарушениями таможенных правил, а после груз блокировала Одесская региональная служба ветеринарного контроля на границе. К началу августа этого года только два из трех контейнеров покинули нашу страну. Импортные приоритеты Ввозят в Украину мясо и мясное сырье в больших количествах, ведь спрос есть. Импортируют официально и по теневым схемам. После вступления Украины в ВТО ввозить свинину, говядину, мясо птицы и субпродукты стало выгодно, как, впрочем, и покупать их (ведь нас всегда привлекает то, что дешевле). Свинина к нам едет из Польши и других стран Европы, куриный фарш тоже европейского происхождения, говядина прибывает из Бразилии и Аргентины, основные поставщики окороков – Бразилия и США. Практически все привозное мясо используют для приготовления колбас, сосисок, мясных хлебов и др. Понятное дело, что мясо перевозят исключительно в замороженном виде, так что за время транспортировки испортиться продукт не может. Однако, по словам Петра Вербицкого, председателя Государственного комитета ветеринарной медицины, к нам везут и некондиционное мясо (говяжий тримминг, сало, кожу, мясо механической обвалки, все то, что используется для производства колбас), причем немало. В связи с таким изобилием веткомитет даже собирается поднять вопрос о внесении изменений в законодательство и запрете ввоза подобного сырья в Украину. Тем не менее Елизавета Святкивская, эксперт по рынкам мяса и мясопродуктов Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» настаивает, что импортная свинина (говядины в Украину ввозится значительно меньше) – «приемлемого качества». «То мясо, которое прибывает в Украину, нескольких сортов: высшего, первого, второго, – говорит специалист. – Нам привозят то, что заказывают отечественные производители: мясокомбинаты и мясные цехи. Не стоит думать, что это некачественные продукты, зараженные или с истекшим сроком годности. Качество жестко контролирует ветслужба, а на границе проверяют наличие необходимых документов: сертификатов, ветсправок и т.д. Так что легальным путем невозможно импортировать в Украину сомнительное мясо. Возможно, в будущем Украина насытит свой рынок мяса, у нас есть для этого ресурсы. Пока что закупочная цена на этот продукт достаточно высока, в итоге производители мясных изделий ищут пути удешевления продукции. Импортное более дешевое сырье – один из них». Однако при всех убеждениях экспертов, в нашей стране контрабанду никто не отменял. Более того, пограничники фиксируют увеличение попыток ввезти контрабандные мясопродукты на западных границах. Не так давно неподалеку от Луцка ветеринарная милиция обнаружила склад некачественного мяса. Его по 600–800 кг предприниматели нелегально свозили из Польши, у нас фасовали, клеили бирки, маскируя под волынские торговые марки, выписывали фиктивные ветеринарные свидетельства, после чего отправляли в фирмы Луганской и Донецкой областей. Впрочем, как утверждают те, кто знаком с подобным бизнесом, это классическая схема сбыта некачественного мяса (преимущественно фарша, сала, соевого мяса и специальных приправ к нему – растворителей). Мясо завозят на базы часто ночью. После процедуры фасовки и наклеивания бирок груженые фуры, опломбированные пластиковой пломбой государственного образца, развозят контрабандный продукт по всей Украине. При этом покупатель получает полный пакет документов на товар. Наше – лучше? За первое полугодие служба государственного контроля Госпотребстандарта Украины проверила качество почти 160 тонн свежего и свежемороженого мяса и полуфабрикатов. В итоге забраковали около 24% (37,8 тонн). Впрочем, неизвестно, какое именно мясо не соответствовало стандартам – украинское или импортное, но сам этот факт наталкивает на мысли о качестве отечественной продукции, ведь в качестве сырья украинские мясокомбинаты и цехи используют и то, и другое мясо. Чего греха таить, наши производители мясных изделий и полуфабрикатов стараются увеличить свои прибыли любым путем: закупкой мясного сырья низкого качества или с истекшим сроком годности, использованием устаревшего оборудования, нарушениями стандартов, несоблюдением рецептов. А вопрос, куда же смотрит санэпидемконтроль, похоже, риторический. Мало кто осмеливается сказать, какие рога и копыта входят в состав тех или иных сосисок. Опасна и «домашняя кухня» из супермаркетов. Никто не застрахован от кусочка протухшего мяса или «подуставших» сосисок. Управление ветеринарной милиции МВД утверждает, что только в Киеве чуть ли не в каждом третьем супермаркете продают испорченные мясные продукты. И вправду, зачем выбрасывать, если можно придать позавчерашней колбасе товарный вид и продавать, как свежую. «Всем хорошо известна уловка с новым ценником, который просто наклеивают на старый, - рассказывает Игорь Осадчий, работник одного из супермаркетов. – От лежалого мяса отрезают заветренные, не внушающие доверия куски, прячут товар под пленку, и тогда определить его качество становится сложно. Есть и другие хитрости. Но это ведь не фильм ужасов, потому подробно на них останавливаться не стоит». Мясное блюдо без последствий Медики отмечают, что отравление мясными продуктами нередки. Самая распространенная причина – употребление в пищу несвежего мяса и продуктов из него. Правда, как шутят сами медработники, если питаться согласно установленным Кабмином нормам, а это 115 г мяса в день (включая птицу и субпродукты), риск отравления минимальный. Но отравление несвежими продуктами – не самое страшное. «Мясо по разным причинам может быть опасным для здоровья, – говорит терапевт Оксана Коваленко. – Это касается заболеваний, передающихся человеку от больных животных (зоонозные инфекции, такие как лептоспироз) через зараженные продукты (бруцеллез, сибирская язва и др.). От мяса могут быть и бактериальные инфекции: туляремия и сальмонеллез. Если в организме животных есть паразиты, почти неизбежно заражение и потребителя, например, солитером. Возможны также другие паразитарные (токсикоплазма) и даже вирусные инфекции (гепатит А). Но важно сказать, что все мясо должно проходить обязательную достаточную тепловую обработку, тогда неприятных последствий, скорее всего, удастся избежать». Ветеринары утверждают, что в 99% случаев безопасно приобретать мясо на рынке (только не на стихийном). Именно на рынок чаще всего привозят свинину и говядину селяне, которые, как правило, за качество отвечают и не гонятся за длинной гривней. До того, как попасть на рынок, мясо отправляется на проверку. Специалисты его нюхают, щупают, тщательно рассматривают – проводится ветеринарно-санитарный контроль. «Если мясо соответствует нормам, туши на продажу клеймятся, выдаются соответствующие справки и сертификаты, которые может потребовать покупатель», – говорит ветеринарный врач Михаил Травецкий. По словам специалиста, мясо вообще бывает парное, остывшее, охлажденное и замороженное: «Довольно таки часто на рынке продают остывшее мясо, с момента разделки которого прошло три часа. Если его не покупают в течение суток, продукт охлаждают или замораживают. Охлажденное мясо в основном хранится от 48 часов, но не более 72». Замороженное же мясо нам предлагают магазины и супермаркеты. Его можно хранить от шести (свинина при -18 градусах) и до 18 месяцев (говядина при -25). Ну и, конечно же, есть несколько секретов, которые помогут выбрать свежее мясо и избежать всех тех болезней, о которых мы упоминали. Качественный продукт должен иметь мясной запах без посторонних примесей. Если вы надавили на поверхность куска ножом, а она быстро выровнялась – покупайте смело: мясо свежее и от здорового животного. Срез охлажденного мяса не должен выделять сок или кровь. Не покупайте куски равномерного, одинакового цвета: такое мясо насыщено раствором марганцовки для придания товарного вида. С замороженным мясом немного сложнее, ведь даже просроченный продукт ничем «таким» пахнуть не будет. Но в первую очередь, можно обратить внимание на цвет кристаллов льда. Если они сероватые – все в порядке, розовые – мясо уже размораживали (замороженное мясо не имеют права продавать под видом охлажденного). Приложите палец к куску, почти сразу же его цвет должен стать красным. Подпорченное или лежалое мясо не отреагирует на тепло. Если кого-то не воодушевила мясная тема, тот может смело присоединиться к армии вегетарианцев, число которых, как утверждает статистика, растет во всем мире. Вот только не каждому из наших сограждан такая перспектива по нраву, да и по карману.