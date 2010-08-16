В средствах для похудения обнаружили психотропные вещества

В Запорожской области возбуждено 5 уголовных дел по фактам продажи в аптеках средств для похудения, содержащих психотропные вещества, информирует УНИАН. Уголовные дела были возбуждены по результатам проверки соблюдения требований Закона «О мерах противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и злоупотребления ими», которая проводилась сотрудниками органов прокуратуры региона в том числе на предприятиях, работающих в медицинской сфере. «Сетями аптек области реализовывались средства для похудения «LI DA» и «DA LI», в состав которых входят психотропные вещества. По фактам реализации этих препаратов органами прокуратуры области возбуждено 5 уголовных дел», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области. По данным прокуратуры Запорожской области, продажа препаратов «LI DA» и «DA LI» квалифицирована как совершение преступлений, предусмотренных статьей 320 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных правил оборота наркотических, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров). В качестве наказания данная статья предусматривает штраф до 70 необлагаемых минимумов доходов граждан, лишение свободы на срок от 3 до 5 лет и запрет на занятие определенной деятельностью на срок до 3 лет.