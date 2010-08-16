Венгерско-украинская граница возобновила работу

На венгерско-украинской границе возобновлена работа шенгенской системы регистрации. Для налаживания работы пограничного пункта привлечен дополнительный штат работников, сообщает ZAXID.NET. Систему, выведенную из строя молнией, починили мастера специальной технической бригады, которая прибыла на КПП «Загонь» из Будапешта. Об этом сообщил консул Украины в Венгерской республике Ален Панов. Как сообщалось ранее, на венгерско-украинской границе (КПП «Загонь») образовалась очередь транспорта длиной почти в 3 километра – работа всех пунктов пропуска оказалась заблокированной, поскольку во время урагана молния попала в сервер шенгенской системы регистрации.