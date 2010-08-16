Пострадавшие от взрыва в запорожском храме выписаны из больниц

Все пострадавшие в результате взрыва 28 июля в Свято-Покровском храме Запорожья выписаны из больниц. Соответствующую информацию обнародовало Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Запорожской облгосадминистрации, информирует УНИАН. Как сообщалось, 28 июля в 16.26 в Жовтневом районе Запорожья произошел взрыв самодельного безоболочного взрывного устройства в Свято-Покровском храме УПЦ МП, в результате которого монахиня Людмила получила ранения несовместимые с жизнью, от которых скончалась в реанимационном отделении горбольницы. Еще 8 человек получили ранения различной степени тяжести.