На западе Украины ожидаются грозовые дожди

17 августа в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +21...+23 градуса, днем +35...+37 градусов. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, кратковременный дождь, местами сильный, местами грозы, град, ветер западный, 5-10 м/с, местами шквалы 19-24 м/с. Температура ночью +14...+19 градусов, днем +23...+28 градусов. В Карпатах кратковременный дождь, местами сильный, температура ночью +10...+15 градусов, днем +14...+19 градусов. В Моршине кратковременный дождь, местами сильный, температура ночью +15...+17 градусов, днем +24...+26 градусов. В Трускавце кратковременный дождь, местами сильный, температура ночью +15...+17 градусов, днем +24...+26 градусов. В Сваляве кратковременный дождь, местами сильный, температура ночью +18...+20 градусов, днем +26...+28 градусов. На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +18...+23 градуса, днем +32...+37 градусов, в Житомирской области +29...+34 градуса. В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +18...+23 градуса, днем +31...+37 градусов. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +18...+23 градуса, днем +33...+38 градусов. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +19...+24 градуса, на побережье до +27 градусов, днем +33...+38 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура ночью +19...+24 градуса, днем +32...+37 градусов. В Ялте без осадков, температура ночью +25...+27 градусов, днем +33...+35 градусов. 16 августа температура воды в Черном и Азовском морях +27...+29 градусов, в Днепре возле Киева +27 градусов.