Украина готовится отпраздновать 65-ю годовщину окончания Второй мировой

В Украине 2 сентября состоятся торжества по случаю 65-й годовщины окончания Второй мировой войны. Об этом говорится в обнародованном на правительственном портале распоряжении Кабинета Министров Украины (№1617-р от 11 августа). Как сообщает УНИАН, правительство утвердило план соответствующих мероприятий, согласно которым также предполагается проведение в сентябре тематических уроков, лекций, бесед по истории Второй мировой войны в общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведениях. Кроме того, 2 сентября будет установлен почетный караул возле Вечного огня и организовано возложение венков к могилам Неизвестного солдата и Неизвестного матроса в городах-героях Киеве, Керчи, Одессе, Севастополе, Симферополе и областных центрах Украины. Правительство также поручило Институту национальной памяти, Национальной академии наук, Госкомархиву, Госкомтелерадио, Совету министров АРК, областным, Киевской и Севастопольской городским госадминистрациям способствовать изданию на протяжении 2010 года сборников документов и материалов, научной и мемуарной литературы по истории Второй мировой войны. В рамках празднования 65-й годовщины окончания Второй мировой войны также планируется проведение торжественных встреч с ветеранами войны, представителями общественных организаций и посещение ветеранов-инвалидов по их проживания, в госпиталях и домах-интернатах. Правительство поручило органам местной власти обеспечить до 2 сентября упорядочение мемориалов, памятников, памятных знаков, мемориальных досок, мест захоронений погибших во Второй мировой войне.