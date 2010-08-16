В самых продаваемых препаратах для похудения обнаружены психотропные вещества

В пяти из десяти проверенных препаратов для похудения обнаружено психотропное вещество, сообщает УНИАН. Такие данные проверки на безопасность 10 самых продаваемых в Украине препаратов для похудения («4.3.2.1», «DA Li», «Hoodi-Da», «Li Da», «Xl-S DUO Slim and Shape», «Жуйдэмен», «Золотой шарик», «Идеал», «Турбослім день», «Чарівний лотос») озвучил сегодня на пресс-конференции в Киеве президент центра экспертиз «ТЕСТ» Валерий Безрукий. По его словам, в препаратах «Чарівний лотос», «Золотой шарик», «DA Li», «Li Da» и «Жуйдэмен» было выявлено запрещенное в Украине вещество сибутрамин, являющееся сильным стимулятором центральной нервной системы и вызывающее привыкание. По словам психиатра Алексея Шевцова, сибутрамин - наркотик, «и его действие абсолютно не отличается от действия любого другого наркотика». При этом содержание запрещенного вещества в одной капсуле препаратов для похудения в несколько раз превышало нормы, допустимые до запрета этого вещества. Специалисты подчеркнули, что употребление диетических добавок с сибутрамином может быть опасно для здоровья и жизни человека. Безрукий подчеркнул, что проверенные препараты пользуются очень большой популярностью в Украине - за последние полгода только в аптеках было продано препарата «Li Da» на сумму свыше 17 млн грн, «Чарівний лотос» - 10 млн грн, «Da Li» – 1,7 млн грн, «Жуйдэмен» - 1,4 млн грн и «Золотой шарик» - 207 тыс. грн. Он сообщил, в настоящее время государственный контроль препаратов для похудения, относящихся к диетическим добавкам, ограничен, он сводится к тому, что проверяется список ингредиентов, и если в списке нет запрещенных веществ, их реализация разрешается. По мнению Безрукого, это дает большие возможности для злоупотребления, когда «заявленный состав не имеет никакого отношения к реальности», поскольку производители не указывают в составе содержание запрещенного вещества, которое присутствует в препарате. Безрукий сообщил, что центр «ТЕСТ» готовит обращение с данными результатов исследования в Администрацию Президента, Кабинет Министров Украины, Антимонопольный комитет, Министерство здравоохранения. «Будем надеяться, что ситуация изменится», - сказал он. Главный диетолог Минзрава Украины Олег Швец рекомендует потребителям, использующим диетические добавки, заменить их на не содержащие медицинские препараты. Он также напомнил, что любые препараты малоэффективны без соблюдения низкокалорийной диеты и увеличения физической активности. Как сообщалось ранее, прокуратура проводит проверки аптек на наличие в продаже запрещенных препаратов. В столице уголовное дело по данному факту уже возбуждено Деснянским райуправлением милиции. В Запорожской области возбуждено 5 уголовных дел по фактам продажи в аптеках средств для похудения, содержащих психотропные вещества.