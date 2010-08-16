Автор ролика, возмутившего русскоязычную общину, ответил на обвинения

Известный украинский тележурналист Марк Гресь, являющийся автором сценария скандального ролика ко Дню Независимости Украины (который, по мнению председателя общественного движения «За единую Русь» Владимира Тюнина, якобы оскорбляет национальное достоинство русскоязычного населения Украины), считает надуманными обвинения ряда пророссийских организаций в оскорбительном изображении в этом ролике россиян. Об этом сообщает ТСН. «Мы прекрасно понимаем, что сейчас у нас наносу выборов в местные советы, и маргинальным политическим силам приходится за счет чего-то пиариться», - заявил Гресь. Он рассказал, что является «наполовину русским и воспитывался в основном на славянофильской литературе». «Мы хотели сделать совершенно добрые, версионные ролики. Мы ни в коем случае не хотели кого-то обидеть», - сказал Гресь. Как сообщил один из видеорежиссеров телеканала, по которому транслируются ролики, они выходят в эфир ежедневно, несмотря на протесты. «Пусть эти вопросы решаются на уровне нашего руководства. Пока нам не скажут прекращать трансляцию (роликов), никто не будет этого делать», - сказал он. Напомним, национальные ролики ко Дню Независимости транслируются на украинском телевидении с 10 августа. В них представители 14 национальностей, живущих в Украине, рассказывают о любви к стране и поют Гимн Украины на родном языке. Общественные организации города Севастополя считают, что ролик с русскими оскорбляет русскоязычное население Украины. «Русский спит на улице, просыпается и чешет низ живота. Сам он заросший и в тельняшке. Потом к нему подходит компания с небритым, босым гармонистом, одетым в шорты, и лица у всех – невдохновенные», - возмущен лидер организации «За единую Русь» Владимир Тюнин. Организации подготовили письмо Президенту Виктору Януковичу с требованием прекратить трансляцию подобных роликов и начать расследование по факту публичного оскорбления национального достоинства русскоязычной части Украины.