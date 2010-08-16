Пиховшек назвал конфликт между ТВі и Хорошковским хозяйственным спором

Конфликт между ТВі и группой компаний «Интер» главы СБУ Хорошковского - хозяйственный спор, считает журналист Вячеслав Пиховшек. Об этом он сказал в эфире ТВі. «Идет речь об экономических вещах, которые происходили бы при той или иной власти. Ваш канал хочет определенные частоты, его группа (группа «Интер» Валерия Хорошковского. – Ред.) тоже хочет определенные частоты. Вокруг этого дела намешанная куча крика относительно свободы слова, свобода прессы. Я не принадлежу ни к каким структурам Хорошковского, защищать его я не собираюсь, как и атаковать. Очень много крика относительно свободы прессы тогда, как идет речь о других интересах, интересах развития канала», - сказал Пиховшек. Он считает, что возможное ограничение вещания телеканала ТВі из-за проблем с финансированием, которые могут возникнуть в случае лишения ТВі частот на аналоговое вещание, - это существенный аргумент в интересах телеканала в судебном процессе. «Это существенный аргумент для всех судебных процессов - и тех, которые будут в Украине, и тех, которые руководство канала уже анонсировало, как возможное продолжение международных судебных процессов», - заметил он.