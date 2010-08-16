В Нежинском интернате не зарегистрированы новые случаи заболевания - Минздрав

В Нежинском детском интернате проводит суточный мониторинг врач-инфекционист центральной городской больницы. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Украины Раиса Мостовенко, сообщает Лига. «С 22:30 пятницы не зарегистрировано ни одного случая нового заболевания», - подчеркнула Мостовенко, которую цитирует Департамент информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабмина. По словам замминистра здравоохранения, согласно предыдущему серологическому исследованию, исключена возможность заражения вирусом гриппа типа А и В. По состоянию на 14:00 16 августа в Нежинской городской больнице на лечении в инфекционном отделении находилось 9 детей из интерната. «Состояние детей удовлетворительное», - сказала Мостовенко. По ее словам, двое детей, которые находились в реанимации, уже переведены в инфекционное отделение, а шестеро детей из инфекционного отделения - в школу-интернат. Замминистра здравоохранения сообщила, что в интернате «для улучшения пребывания детей в связи с жарой» установили десять вентиляторов. Напомним, ранее сообщалось, что в интернате умерли пятеро воспитанников в возрасте от 10 до 19 лет. Прокуратура Черниговской области возбудила уголовное дело по факту смерти детей. Досудебное следствие в деле о проверке ситуации вокруг смерти детей в Нежинском интернате будет проходить под контролем Генпрокуратуры. Кроме того, Генпрокуратура поручила региональным прокурорам проверить условия содержания и воспитания детей с недостатками развития в интернатах на соблюдение законодательства.