Украинские прыгуны в воду завоевали четыре награды на чемпионате Европы по водным видам спорта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта. Согласно сообщению, 15 августа в Будапеште (Венгрия) завершился чемпионат Европы по водным видам спорта, который начался 4 августа. В заключительных соревнованиях по прыжкам в воду украинские спортсмены завоевали четыре награды: две золотые и две серебряные. Обладателями наград высшей пробы стал дуэт бронзовых призеров Олимпиады-2008 в Пекине в составе Ильи Квашы и Алексея Пригорова, которые победили в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Лидер сборной И.Кваша завоевал также еще одну золотую медаль в индивидуальных соревнованиях на метровом трамплине. Обладателями серебряных наград стали дуэт Юлии Прокопчук и Алины Чаплиенко по прыжкам в воду с десятиметровой вышки и дуэт Елены Федоровой и Анны Письменной – прыжки в воду с трехметрового трамплина.