Правительство России продлило эксплуатацию МКС до 2020 года

Правительство России одобрило планы продления эксплуатации Международной космической станции (МКС) до 2020 года, сообщил руководитель Роскосмоса Анатолий Перминов, передает Вести. «С российской стороны оно (соглашение) подписано по сути дела. У меня, как говорится, на руках распоряжение председателя правительства по этому вопросу», – сказал Перминов, отвечая на вопрос о сроках подписания соглашения о продлении работы МКС. По его словам, к декабрю 2010 года все страны-партнеры проекта МКС должны закончить оформление документов. «Я сейчас не в курсе, кто уже имеет на руках (данные документы)», – отметил Перминов. Он напомнил, что во время встречи глав космических агентств стран-участниц программы МКС (встреча состоялась в Токио в марте этого года) США и Канада полностью поддержали это предложение. Европейская сторона также выступила с одобрением, но ей предстоит длительный процесс согласования документов со всеми 27 странами-членами Европейского космического агентства. «И только у Японии были какие-то проблемы», – отметил Перминов.