В китайском парке установили скамейки с шипами

В одном из парков в городском округе Яньтай в китайской провинции Шаньдун установили скамейки с шипами, сообщает Orange News. Таким образом власти намерены решить проблему с переполненностью парка в выходные и праздничные дни. Скамейки с шипами работают по следующему принципу: посетитель парка сможет сесть на такую лавку только после того, как бросит монетку в специальный автомат - после оплаты шипы автоматически убираются. Через непродолжительное время шипы вновь появятся на поверхности скамейки. По словам представителей руководства парка, шипы не очень острые и не способны нанести травму человеку, однако сидеть на них крайне некомфортно, передает Вести. Идея «колючих» скамеек принадлежит немецкому скульптору Фабиану Брюнсингу. Он создал лавки с шипами, стараясь выразить протест против повсеместной коммерциализации современной жизни. В итоге проект художника приглянулся руководителям китайского парка. «Задумка скульптора была изначально утрированной. Он и не предполагал, что такая практичная страна как Китай применит его идею на практике», - заявил сотрудник парка в Яньтае. «Мы хотим, чтобы в парке было удобно всем, и установка скамеек с шипами кажется нам справедливым способом борьбы с людьми, занимающими лавочки на рассвете и без дела просиживающими на них целый день», - пояснили в администрации парка.