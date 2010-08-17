Прокурор из Польши получит в Москве материалы об авиакатастрофе под Смоленском

Глава военной прокуратуры Польши Кшиштоф Парульский прибудет во вторник, 17 августа, в Москву для получения материалов расследования авиакатастрофы под Смоленском. Об этом сообщил представитель ведомства полковник Ежи Артымяк, передает «Lenta.ru». По его словам, Парульский встретится с представителями российской прокуратуры для обсуждения вопросов реализации пяти запросов о юридической помощи, которые были направлены польскими следователями. Ранее прокуратура сообщала, что «для передачи польской стороне готовы одиннадцать томов документов российского следствия», которые он получит во время визита. «Среди этих документов – протоколы осмотра места катастрофы и останков погибших, фотографическая документация и протоколы опросов свидетелей», – отметил на прошлой неделе пресс-секретарь генеральной прокуратуры республики Мачей Куявский. По неподтвержденной информации, официальная встреча Парульского с руководителем СКП России Александром Бастрыкиным состоится в среду 18 августа, а передача документации в четверг – 19 августа.