Землетрясение произошло на Липарских островах в Италии, 7 пострадавших

Сильные подземные толчки, магнитудой 4,6 по шкале Рихтера, были зафиксированы сегодня на Липарских островах в Италии, передает ANSA. По предварительным данным, в результате землетрясения пострадали 7 человек. Все они доставлены в местные больницы с легкими ранениями. В столице области – Липари– зарегистрированы незначительные разрушения зданий. Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 6 км от острова, под водой на глубине 19 км, передает Newsru.com. Издание сообщает, что землетрясение вызвало схождение оползней. Информация о пострадавших уточняется.