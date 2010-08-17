19 человек погибли при взрыве на пиротехническом заводе

В результате взрыва на фабрике по производству пиротехники в Китае погибли 19 человек, 153 получили травмы различной степени тяжести. На данный момент еще пять человек числятся пропавшими без вести, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на China Daily. Как сообщалось ранее, инцидент произошел утром в понедельник в городе Ичунь в провинции Хэйлунцзян. По сообщениям очевидцев, взрывная волна ощущалась в радиусе до пяти километров. Порядка двух тысяч местных жителей были эвакуированы из района взрыва. Причины происшествия уточняются.