В Украине ежедневно происходит 250 пожаров

Украина как раз проходит пик пожарной опасности. Об этом заявил в интервью «5-му» телеканалу первый вице-премьер-министр Украины Андрей Клюев, сообщили «Главреду» в его пресс-службе. На большей территории Украины более 35 градусов, поэтому очень тяжело работать по ликвидации этих чрезвычайных ситуаций, заявил Клюев. По данным первого вице-премьер-министра, «ежедневно у нас проходят в среднем где-то 240-250 пожаров». Поэтому, по его словам, задействованы все резервы, подключены военнослужащие, для быстрого реагирования созданы оперативные штабы в каждой области. Делается все, чтобы пожары свести к минимуму, заявил Клюев. По его словам, благодаря космическому агентству через спутники зондирования Земли происходит отслеживание, «фактически в режиме он-лайн, где у нас - пожар, где - задымление, где - аномально высокая температура». «Благодаря этой оперативной системе мы сразу можем реагировать, отправлять технику для того, чтобы тушить в зачаточном состоянии эти пожары», - заявил первый вице-премьер-министр Украины. Он также подчеркнул, что, несмотря на большое количество пожаров, ущерб от них минимальный.