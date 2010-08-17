Сегодня Закарпатье засыплет градом

В Закарпатье на сегодня объявили штормовое предупреждение в ожидании сильных осадков. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Центр пропаганды Главного управления МЧС в Закарпатской области. 17 августа в Закарпатской области ожидаются сильные ливни и шквалы 19-24 м/с. Кроме того, в отдельных пунктах возможен град. Также, по данным Центра, на реках области ожидается повышение уровня воды на 0,5-1,5 м. При сильных ливнях на малых реках возможно быстрое повышение уровня воды, в горах существует угроза образования селей.