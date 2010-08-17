По Новой Одессе пронесся ураган

По городу Новая Одесса Николаевской области в понедельник около 17:00 прошел ураган. Вследствие сложных погодных условий (дождь, шквалистые порывы ветра), по предварительным данным, частично повреждены крыши тридцати частных жилых домов, восьми двухэтажных жилых домов, двух строений на территории Новоодесской центральной районной больницы, дома культуры и общеобразовательной школы. В результате падения деревьев поврежден газопровод низкого давления в котельной дома культуры. Город был полностью обесточен, сообщили «Главреду» в пресс-службе МЧС. По состоянию на 7 утра сегодняшнего дня электрообеспечение г. Новая Одесса восстановлено. К восстановительным работам привлечены ремонтные бригады коммунальных служб города. Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС в Николаевской области.