Под Полтавой задержали поджигателя лесов

Под Полтавой задержан поджигатель лесов. Об этом сообщила помощник начальника Главного управления МЧС в Полтавской области Светлана Рыбалко, информирует УНИАН. По словам Рыбалко, возле села Терентиевка Полтавского района жители, проезжая мимо леса, увидели дым, поднимавшийся над деревьями, и решили проверить очаг возгорания. «Молодые люди были очень удивлены, когда увидели виновника поджогов. Именно в то время он зажигал очередной клок лесной подстилки. Очевидцы сразу обратились в ближайший милицейский пост и сообщили о пожаре. Работниками милиции удалось «на горячем» задержать поджигателя», - сказала Рыбалко. Он доставлен в Полтавский райотдел милиции для выяснения всех обстоятельств происшествия. Ущерб лесу поджигатель таки нанес: от зажженной им в лесу сухой хвои огонь перекинулся на территорию вблизи железной дороги, где выгорело более гектара сухой травы. В милиции сообщают, что задержанный не может объяснить мотивов своего поступка, «стыдливо пожимает плечами и уверяет, что больше такого делать не будет».