Без права на первый вдох

Способны ли криворожские медики на преднамеренные убийства недоношенных новорожденных, предстоит выяснить высоким чиновникам. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко поручила министрам проверить информацию относительно возможных злоупотреблений в роддоме №1 Кривого Рога. Ведь именно в стенах этого медицинского учреждения вспыхнул скандал, и СМИ разразились трагической сенсацией: «Врачи убивали младенцев за 4 тысячи гривен».

Криворожский прецедент Борьба за жизнь и последующая реабилитация недоношенных новорожденных – длительный и крайне дорогостоящий процесс. Но все развитые европейские страны готовы к таким испытаниям, даже соседние Россия и Беларусь. Чего нельзя сказать об Украине. Например, два года назад вспыхнул скандал, связанный с производством некачественного отечественного сукрима - препарата, который должен был помогать недоношенным деткам дышать, а сегодня компетентные органы взялись за разбор иных полетов – пытаются выяснить, торгуют ли медики итальянским куросурфом, приобретенным ранее за бюджетные деньги. Понятное дело, что некачественный препарат надо запрещать, а мошенников – наказывать. Но в то же время скандалы – это всего лишь повод подумать и вникнуть в проблемы отдельного маленького беззащитного человечка и большого, но такого же беспомощного при отсутствии лекарств, врача? В Кривом Роге мамы недоношенных младенцев пожаловались, что медики заставляли их покупать дорогостоящее лекарство куросурф за собственные деньги. Как следствие обращений – Центральная городская прокуратура Кривого Рога возбудила уголовное дело относительно должностных лиц Городского клинического роддома № 1. Теперь медработников обвиняют и во взяточничестве, и в нецелевом использовании медикаментов, приобретенных за счет бюджетных средств, и в отказе предоставлять медицинские услуги. Опросив рожениц, следователи выяснили, что врачи просто вынуждали их покупать данное лекарство лишь в определенной аптеке. За флакон остро необходимого препарата работники роддома просили от 3 до 8 тысяч гривен. Более того, по утверждениям потерпевших, если родители не могли приобрести препарат, их заставляли писать расписку в добровольном отказе от введения лекарства. Показание к применению куросурфа – респираторный дистресс-синдром. То есть случаи, когда легкие младенца еще не раскрылись. При нормальном стечении обстоятельств внутри легких должен быть сурфактант (поверхностно-активное вещество, находящееся на границе воздух-жидкость в лёгочных клетках). Если его нет, легкие во время вдоха раскрываются, но при выдохе снова слипаются. Да, ребенок с такой патологией какое-то время дышит, но его сил надолго не хватает, и он может умереть. Так же не все родители, наверное, знают, что вышеуказанное лекарство вводится через интубационную трубку в нижний отдел трахеи. «Я видел несколько телевизионных сюжетов и интервью абсолютно безграмотных мамочек, которые не находили следов уколов на теле у ребенка. Почему им никто не объяснил, что препарат вводиться в бронхи через аппарат искусственной вентиляции легких?» – удивляется Евгений Заика, глава представительства иностранной фармкомпании, выпускающей куросурф. Стоит сказать, что дыхательные расстройства у новорожденных – главная причина заболеваемости и смертности младенцев. Поэтому роддома и неонатальные отделения остро нуждаются в препаратах для лечения пороков дыхания. Эффективность лечения зависит от раннего начала лечения, то есть в первые часы жизни, количество доз – от степени незрелости легких. Иногда нужна одна, иногда все четыре. Но даже при своевременном лечении в европейских странах уровень выживаемости младенцев весом до килограмма не превышает 30%, а от килограмма до полутора – 70%. «Сегодня в Украине зарегистрировано два препарата для лечения респираторного дистресс-синдрома новорожденных. Это отечественный неосурф и импортный – куросурф, – говорит Евгений Заика. – Если сравнивать количество активного вещества, то, как правило, в куросурфе его 80 миллиграммов, а в неосурфе – 25 миллиграммов. То есть надо три флакона украинского препарата или только один итальянского. Если говорить о стоимости, то цена куросурфа в оптовой продаже, без наценки аптеки – 5 329 гривен (во времена кризиса стоимость и без того дорогого препарата в гривне выросла на 40%. – Авт.). Аптечная надбавка – 25-30%. Препарат же неосурф можно купить за 1200 гривен. Но последние цифры, как правило, надо умножать на необходимое количество упаковок, как правило, три». По данным Государственного фармакологического центра Министерства здравоохранения Украины на территории нашей страны зарегистрированы и могут использоваться в медицинской практике не два, а три лекарственных средства: неосурф (Украина), сузакрин (Украина), куросурф (Италия). В Европе же прибегают к помощи и других препаратов, например, таких как альвеофакт (Германия). Все эти препараты восстанавливают уровень оксигенации (насыщения кислородом) у недоношенных грудных детей. Острый дефицит На самом деле и в Киеве найти этот препарат нелегко (мы сами проверяли аптечную базу – мало кто продает куросурф). Понятное дело, речь не идет об аспирине или анальгине. Хотя куросурф в некоторых аптеках все-таки можно купить, но лишь в тех, которые расположены рядом с перинатальными центрами и родильными домами, то есть в местах, где есть спрос. Если же роды преждевременные, внезапные в ночное время, и новорожденному остро необходим препарат, запаса которого нет в больнице, тогда врачи помогают с поиском поставщика. Надо понимать, что в таких экстремальных условиях, когда счет идет на секунды, некогда раздумывать, покупать лекарство или нет, решать надо в срочном порядке. И родители решают! Покупают его за любые деньги. «Все мы люди, и должны понимать ценность жизни», – говорит Евгений Заика. Не раз случалось, что мы шли навстречу родителям, которые в трудный момент готовы своротить горы, лишь бы только отыскать этот препарат. Бывало, что ночью мы поднимали дистрибьюторов, те открывали склады и доставляли лекарство в роддом». Почему же все-таки не хватает такого необходимого препарата, вопрос, пожалуй, риторический. У нас в государстве много чего жизненно важного традиционно не хватает. По словам главного неонатолога МЗ Украины профессора Елизаветы Шунько, за бюджетные деньги в больницы поступает лишь 35-40% куросурфа, все остальное должны находить родители. И это в то время, как количество недоношенных малышей с каждым годом растет. Специалист отказывается верить, что дорогой препарат медики могли продавать, так как он поступает очень ограниченными партиями, расход которых легко проконтролировать. Глава комитета ВР по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева говорит, что препарат должен покупаться за счет госбюджета. «Его должны были закупить еще в начале года, но из-за кризиса не сделали этого до сих пор, – заявляет она. – Согласно 49 ст. Конституции Украины, медицинская помощь в коммунальных и государственных лечебных учреждениях оказывается бесплатно, а решение Конституционного суда в 2002 году указывает: в государственных и коммунальных заведениях здравоохранения медицинская помощь оказывается всем гражданам независимо от ее объема и без предварительного, текущего или последующего их расчета за предоставление такой помощи. То, что произошло в Днепропетровской области, – это прямое нарушение Конституции. Хотя, в этом вопросе последнее слово за прокуратурой. В то же время, хочу сказать, что врачи не виноваты в том, что государство не в состоянии обеспечить все больницы хотя бы минимальным набором лекарств. Особенно остро в этом году стоит вопрос с препаратами для лечения онкологических, фтизиатрических, ВИЧ-инфицированных больных, а также больных сахарным диабетом. Положение усугубляется непрофессиональными действиями членов тендерного Комитета Минздрава – тендеры не проводятся по полгода, а необходимые лекарства поступают в больницы в ноябре-месяце с практически истекшим сроком годности». По информации Министерства здравоохранения Украины, на программу «Репродуктивное здоровье нации» (период до 2015 года) на новорожденных младенцев с весом тела от 500 до 1499 граммов потребность в лекарственных препаратах для лечения дыхательных расстройств достигает свыше 11,0 млн грн. А в 2009 году выделено лишь 3 млн. 156 тыс. грн. Это примерно 20% необходимого объема. По данным же компании-дистрибьютора, в 2007-м куросурфа за государственные средства закупили 345 флаконов (тогда лекарства неосурф не существовало, а был скандальный (?) сукрим, которого планировали закупать 2320 флаконов). В 2008 году государственные закупки куросурфа составляли 686 флаконов, а неосурфа – 1072, в 2009-м куросурфа – 475, а неосурфа – около тысячи. «Но надо учитывать существование региональных и городских бюджетов, – продолжает Евгений Эдуардович. – В 2009-м первый город, который полностью обеспечил потребности новорожденных в этих препаратах, – Харьков. Там куросурф детки получают бесплатно. За Харьковом следует Запорожье и Донецк. Да и вообще многие города покрывают потребность в препаратах за счет региональных бюджетов». Но все-таки чтобы говорить на языке миллионов гривен, надо реально оценивать потребность Украины в препарате. «По официальной статистике, число рожденных детей с весом до полутора килограммов примерно равно трем тысячам в год. Всем им необходимо введение данных препаратов. В противном случае – вероятность выжить чрезвычайно низка, – говорит Евгений Заика. – Им нужно, как правило, два флакона куросурфа. Вторая категория детей – от полутора до двух килограммов (в Украине таких рождается около пяти тысяч ежегодно). Процент выживания их выше. Но во всех приличных странах и таким детям оказывают точно такую же помощь. Единственное отличие – эти новорожденные нуждаются в одном флаконе лекарства. Если посчитать все цифры, то получится, что потребность Украины в этом препарате составляет 11 тысяч флаконов». Вывод напрашивается сам собой: как не подгоняй цифры, все равно лекарства на всех не хватает. Когда денег нет Как правило, медики знают, что вот-вот может родиться недоношенный младенец, и они должны иметь несколько доз, на всякий случай. Если лекарств не хватает, родителям говорят, что надо купить. Так, похоже, произошло и в Кривом Роге. По словам одного из врачей, одна из мам действительно покупала вторую дозу препарата, а первую ввели медики, ту, что была куплена за бюджетные деньги. И глава Национального совета по здравоохранению при Президенте Украины Николай Полищук говорит, что если в больнице отсутствует необходимый препарат, то у врачей нет иного выхода, как рекомендовать родственникам идти в аптеку. «Но все-таки жизненно необходимыми препаратами, и такое распоряжение существует, больницы должны обеспечиваться на 100% – их покупает государство», – объясняет Николай Ефремович. «Прежде всего, главный врач любого перинатального центра должен вести учет наличия жизненно важных препаратов и сообщать об отсутствии препарата, – говорит глава комитета ВР по вопросам здравоохранения. – В каждом роддоме должен быть четкий стратегический резерв таких препаратов. А родители, безусловно, не должны покупать за свои деньги. Они должны идти к главврачу и требовать немедленного обеспечения ребенка лекарствами. Но ситуация в Украине парадоксальная, если не сказать тупиковая: врачи обязаны обеспечить ребенка препаратом, который государство обязано было закупить в полном объеме, но не сделало этого». Понятное дело, что в условиях постоянного бюджетного дефицита больные часто сами покупают лекарства. И если уж так случается, что родители вынуждены приобрести дорогостоящей препарат куросурф, то после этого они могут обратиться к местным властям или руководству предприятия, где работают родители, с просьбой о предоставлении материальной помощи. Если верить чиновникам, то подобные прецеденты были. Еще один вариант – обратиться в благотворительные фонды. Например, Фонд Виктора Пинчука в рамках проекта «Колыбели надежды» закупает в клиники-партнеры препарат куросурф. Также существует и резервный фонд этого препарата – родители, которым по карману такое лекарство, могут купить его взамен использованного для лечения их ребенка. Интересно, что специалисты настаивают, что лечение такого рода препаратами, а именно раннее профилактическое введение все того же куросурфа, требует меньших материальных затрат на курс лечения одного больного, нежели без него. Пока же, даже во время правительственных проверок в роддомах и перинатальных центрах, родители так и будут продолжать покупать дорогое лекарство за деньги из семейного бюджета. Ведь только они понимают и знают цену каждой потраченной на разговоры секунды. И еще. Как бы не хотелось связывать две совершенно несовместимые вещи – жизнь ребенка и неэффективный менеджмент украинских чиновников, - но приходится. Последние не способны принимать правильные решения и расставлять приоритеты, дабы сохранить самое святое – жизнь ребенка. Хотя именно на акциях помощи детям можно заработать неплохие предвыборные дивиденды. Не будем приводить многочисленные примеры. Можно также предположить, что их вскоре будет еще больше. Но есть другая сторона медали – отношение к медицинским работникам. До какого уровня должен упасть коэффициент доверия к врачам, чтобы на всю страну звучали заявления: «врачи убивали новорожденных за 4 тысячи гривен»? Да, все знают, у них зарплаты мизерные и многие не отказываются от благодарностей (некоторые и сами открывают карманы пошире). Но даже в таких сложных условия труда невозможно представить, как врач мог, не оказав необходимой помощи, убить новорожденного из-за нескольких тысяч гривен! В голове обывателя такое не укладывается. Но если даже допустить совершение подобных преступлений, то их никак нельзя оправдать жалобами на тяжелую жизнь и нестабильные времена. Важно и другое – чтобы на высшем уровне чиновники могли понимать, что каждую минуту несколько новорожденных находится на грани между жизнью и смертью, а исключительно разговоры и предвыборные обещания жизнь никому еще не спасали.