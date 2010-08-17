Воспитанников нежинского интерната выписывают из больницы

Из Нежинской городской больницы выписаны четыре воспитанника Нежинского детского дома-интерната, которые были госпитализированы с предварительным диагнозом «острая респираторная вирусная инфекция». По состоянию на 7 утра в реанимационном и инфекционном отделениях больницы остаются на лечении в удовлетворительном состоянии девять человек - пятеро детей и четверо взрослых, сообщили «Главреду» в пресс-службе МЧС. На месте продолжает работу комиссия Минздрава. Ситуация находится под контролем ГУ МЧС в Черниговской области.