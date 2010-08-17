На пляжах под Одессой утонули еще 3 человека

Мужчина и две женщины утонули в понедельник во время купания на водных объектах Одессы и области. Об этом сообщает ИА «Репортер» со ссылкой на Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Одесской облгосадминистрации. В частности, 74-летняя жительница Приморского района Одессы утонула утром в Аркадии. Ее тело подняли из моря в 8:40. По предварительным данным, причиной гибели женщины стал сердечный приступ в воде. Тело другой женщины возрастом 38 лет нашли около 19 часов в пруду у села Виноградовка Тарутинского района Одесской области. Признаков насильственой смерти на теле не обнаружено. Кроме того, 27-летний одессит утонул во время купания в море за городом. Его тело обнаружили в Крыжановке (Коминтерновский район), у 218-го причала. Обстоятельства происшествия пока неизвестны. По сведениям пресс-службы областного управления МЧС, за 7 месяцев с начала текущего года на водных объектах Одесской области погибли 79 человек, в том числе 8 детей. За этот период 20 утопающих удалось спасти. По сравнению с показателями прошлого года количество погибших за январь - июль купальщиков снизилось на 3,7%.