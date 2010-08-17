Ирэна Карпа родила дочь

Сегодня в Берлине писательница и певица Ирэна Карпа благополучно родила дочь. Об этом «Главреду» удалось узнать от близкого окружения молодой мамы. Вес малышки составил 3,52 кг, рост - 52 см. Имя малышки будет состоять из трех частей, первая часть которого – Корена-Джиа. Мама и ребенок чувствуют себя прекрасно. Напомним, что около месяца назад Ирэна собрала чемодан и покинула вместе с супругом родительский дом в Украине. Не смотря на жару, на девятом месяце беременности Карпа решила не сидеть в комфортной клинике, ожидая первенца, а отправилась покорять альпийские вершины. Редакция «Главред» поздравляет Ирэну и ее супруга с рождением дочери.