Степан Бандера как скрытое оружие украинцев

Историк уверен в том, что «Бандера отстаивал ту Украину, государственная символика которой сейчас присутствует в современной Украине» и его заслуги в разрушении советской власти бесспорны. Вместе с тем Станислав Кульчицкий считает неуместным сегодня говорить о присвоении звания «Герой Украины» известному националисту. Не потому, что Бандера его не заслужил, а потому, что к этому не готово украинское общество. Историк вспомнил недавнее присвоение этого звания руководителю ОУН Роману Шухевичу, которое «ярко проявило раскол», имеющий место в украинском обществе. Станислав Кульчицкий также вспомнил встречу ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов ОУН-УПА десятилетней давности, когда «казалось, дай им в руки автоматы, они снова начнут стрелять друг в друга». По словам историка, ситуация не изменилась и до сих пор. А вообще, нужно ли это звание покойному Степану Бандере? Конечно, нет, считает Станислав Кульчицкий. «Это нужно живым», - говорит он. Историк считает, что прежде чем присваивать любые звания историческим персонажам, следует, прежде всего, пробудить историческую память украинцев. А она может быть восстановлена лишь благодаря «политике памяти» - наподобие той, что проводится во Франции. Несмотря на то, что в свое время эта страна была оккупирована фашистской Германией, «сейчас французы гуляют по улицам Берлина, немцы гуляют по Елисейских полях». Такая «политика памяти» в Украине полностью отсутствует, считает Станислав Кульчицкий. Зато сегодня украинское общество находится под воздействием «нашествия исторической памяти», идущего из России и являющегося «не чем иным, как советской памятью». В свою очередь украинские СМИ освещают темы ОУН-УПА «так же, как это делалось и в советские времена», считает историк. Станислав Кульчицкий отметил, что проблема ОУН-УПА в большей степени касается послевоенного десятилетия, нежели времен Второй мировой войны. «Все противостояние между Советским Союзом и ОУН-УПА приходится на 1945-55 годы, то есть на послевоенное десятилетие, десятилетие советизации Западной Украины», - объяснил он. Именно во время этой борьбы погибло 30 тысяч украинцев, «откомандированных на запад Украины», и 155 тысяч жителей Западной Украины, боровшихся с посланцами «великой Советской Украины». Историк не отрицает тот факт, что «была очень сильная тенденция украинских националистов достичь взаимопонимания с Гитлером», «поздравляли его с днем рождения, так же, как и Сталин». Не отрицает он также и тот факт, что «меньше всего воины УПА хотели воевать именно с немцами», поскольку эта небольшая по численности армия была вынуждена воевать фактически на три фронта: против Советского Союза, Польши и Германии. Однако у «бандеровцев» есть оправдание: их сотрудничество с фашистской Германией прекратилось в 1941 году, когда был провозглашен Акт о восстановлении Украинского государства. Кроме того, как известно, двое братьев Степана Бандеры попали в немецкий концлагерь «Освенцим» и погибли там. Следовательно, о какой коллаборации может идти речь? «Нужно фундаментально трудиться каждый день, чтобы отыскать правдивую историю УПА», - уверен Станислав Кульчицкий. Сегодня даже сторонники УПА не знают ее истории. «Поэтому просветительская работа должна быть». Но начинать ее с присвоения звания «Героя Украины» сегодня неуместно, считает историк.Александр Палий прояснил вопрос сотрудничества УПА с фашистской Германией. По его словам, прежде всего, следует различать Германию 1930-х годов и Германию 1944-45 лет. До 1939 года «немцев еще рассматривали как культурную силу, пытающуюся захватить власть и установить порядок», и совсем другой она стала выглядеть в начале 1940-х. По словам эксперта, украинское повстанческое движение «хваталось за каждую соломинку, чтобы создать ядро будущей украинской армии». Ради достижения этой цели оно было готов сотрудничать с кем угодно. Однако сразу после провозглашения самостийности Украины 30 июня 1941 года «партнер» УПА принял соответствующие меры: все причастные к провозглашению были арестованы немецкой администрацией. Впоследствии часть этих людей была расстреляна, часть попала в концлагеря. В частности, и братья Степана Бандеры. Кроме того, «в Бабьем Яру погибли около тысячи членов ОУН. Был расстрелян полный состав редакции украинской газеты «Українське слово». Большое количество деятелей погибли в результате деятельности советского разведчика Кузнецова, который сначала осуществлял диверсионные акции против немецкого руководства, а затем подбрасывал документы ОУНовцев». В ответ фашисты уничтожали ОУНовцев, поскольку верили, что именно они виноваты в этих покушениях. Такие события «абсолютно не укладываются ни в какую концепцию коллаборации УПА с Германией», - делает вывод Александр Палий. «Ни Германия, ни Советский Союз, ни кто-либо не были заинтересованы в создании независимого Украинского государства», - рассказал эксперт. Но «УПА двигалась к этой цели, двигалась как могла, в тех тоталитарных условиях, в которых происходила борьба между всеми другими государствами». Почему эта борьба носила вооруженный характер? Как объяснил Александр Палий, в тогдашней обстановке «никакие демонстрации, никакие мирные голодовки не проходили. Человек мог только взять оружие, и тогда он превращался в какую-то силу. Если он был безоружен, он был ничем». Эксперт считает, что Украина должна гордиться борьбой ОУН, поскольку она происходила «в то время, как большинство других народов Восточной Европы были построены перед советским тоталитаризмом». И почтить нужно не только «7 миллионов украинцев, принимавших участие во Второй мировой войне, но и 500 тысяч людей, прошедших в свое время через ОУН-УПА». Вместе с тем Александр Палий отметил, что у каждой страны – свои герои. И не обязательно Героя Украины должны признавать, скажем, в России, или наоборот. Эксперт привел пример Московского князя Дмитрия Донского, символа русской военной славы. «Для Монголии - это сепаратист, экстремист, клятвоотступник, изменник, который фактически восстал против целостности государства и вел очень агрессивную борьбу, за что и поплатился тем, что в 1382 году монголы сожгли Москву. Как монголам кажется, заслуженно. А для России - это герой национально-освободительной борьбы», - рассказал историк. Подобная ситуация и относительно УПА. Александр Палий считает, что украинцы «не должны обращать внимания на то, кто что из соседей думает о наших героях. Мы сегодня не вмешиваемся в российские восхваления Сталина. Это выбор России – выбирать себе таких людей в качестве героев. У нас есть право на собственное отношение к собственной истории», - заявил эксперт. Чтобы «сгладить проблему», Александр Палий предлагает присваивать звание «Героя Украины» не только лидерам освободительного движения, но и другим героям. Так, он предлагает признать героями Украины братьев Степана Бандеры, а также генерала Кирпоноса, защищавшего Киев. «Несмотря на те все тонны лжи, тонны спекуляций, манипуляций, которые есть сверху, люди, боровшиеся за Украину, заслуживают вознаграждения», - заявил Александр Палий.Юрий Луканов рассказал анекдот: «Вуйко в Карпатах поливает машинным маслом огород. «Что же вы делаете? Овощи же сгниют!» - «Ничего. Чтобы оружие сохранилось». По убеждению журналиста, «Степан Бандера – это то оружие, которое сохранилось до сегодняшнего времени и до сегодняшнего дня вызывает раздражение у тех людей, которые не хотели того, чтобы Украина обрела независимость». Господин Луканов признал: все, что говорят историки о Бандере и УПА, – правда. Но ни одна армия мира, и Красная, в частности, «не бывает белой и пушистой». Секрет популярности Бандеры Юрий Луканов видит в чрезвычайной активности националиста. Да, «он мог руководить, будучи в заточении». «Возглавляемое им вооруженное движение представляло объективную угрозу для советской власти», и именно поэтому Бандеру «ликвидировали». Луканов считает, что украинцы могут гордиться и тем, что украинское освободительное движение – самое продолжительное на советском пространстве: «УПА воевала до 1954 года, отдельные бои происходили в начале 1960-х годов». Журналист привел слова Александра Солженицына, который «никоим образом не был украинским буржуазным националистом», но все-таки уважал «бандеровцев». В своей книге «Архипелаг ГУЛАГ» русский диссидент вспоминает: ««...пришли к нам, которые были взяты прямо с партизанских троп, и ужаснулись тому духу рабства, который существовал у нас в лагере». Это были «бандеровцы». Впоследствии в ГУЛАГе состоялось восстание, ключевую роль в котором сыграли именно они. «После того режим в лагерях смягчили, а впоследствии их ликвидировали», - рассказал Юрий Луканов. Почему Бандеру не любят? Потому что он выламывается из стереотипа типичного украинца, считает Юрий Луканов. Все привыкли к украинцам, «танцующим, поющим, любящим самогон», но не привыкли к украинцам, дающим жесткий отпор и адекватный ответ своим врагам. «Присвоение Степану Бандере звания «Героя Украины» – это формальный жест, формальная акция. Он объективно уже является Героем Украины», - убежден журналист. Юрий Луканов соглашается с тезисом, что если отметить Бандеру таким образом, то это в известной степени будет способствовать расколу общества. Но «раскол происходит между «совком» и «не совком». «Что касается политической целесообразности, то, возможно, не нужно присваивать «Героя Украины» Бандере. Но если Ющенко последователен, если он уже присвоил звание «Героя Украины» Шухевичу, то, соответственно, Бандера – намного более весомая фигура. И он должен проявить последовательность и присвоить звание «Героя Украины» Степану Бандере».Читайте также: