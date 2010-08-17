В Украину идут дожди

18 августа в Киеве переменная облачность, ночью сильный дождь, днем кратковременный дождь, грозы, местами град, ветер западный, 5-10 м/с, местами шквалы 17-22 м/с, температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +26...+28 градусов. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, только в Хмельницкой области ночью местами сильный дождь, местами грозы, местами град, ветер западный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +13...+18 градусов, днем +21...+26 градусов. В Карпатах местами кратковременный дождь, температура ночью +10...+15 градусов, днем +14...+19 градусов. В Моршине местами кратковременный дождь, температура ночью +14...+16 градусов, днем +23...+25 градусов. В Трускавце местами кратковременный дождь, температура ночью +13...+15 градусов, днем +22...+24 градуса. В Сваляве местами кратковременный дождь, температура ночью +14...+16 градусов, днем +23...+25 градусов. На севере Украины переменная облачность, дождь, местами сильный, только в Сумской области ночью без осадков, грозы, местами град, ветер западный, 5-10 м/с, местами шквалы 17-22 м/с. Температура ночью +15...+20 градусов, днем +23...+28 градусов, только в Сумской области +30...+33 градуса. В центре Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью в Винницкой области местами сильный, только в Днепропетровской, а ночью и в Полтавской областях без осадков, местами грозы, местами град, ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами шквалы 17-22 м/с. Температура ночью +15...+20 градусов, днем +23...+28 градусов, только в Днепропетровской и Полтавской областях +30...+34 градуса. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +19...+24 градуса, днем +30...+35 градусов. На юге Украины переменная облачность, в Одесской и Николаевской областях кратковременные дожди, на остальной территории без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с, местами шквалы 17-22 м/с. Температура ночью +20...+25 градусов, днем +29...+34 градуса. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура ночью +18...+23 градуса, днем +30...+35 градусов. В Ялте без осадков, температура ночью +25...+27 градусов, днем +32...+34 градуса. 17 августа температура воды в Черном и Азовском морях +27...+29 градусов, в Днепре возле Киева +27 градусов.