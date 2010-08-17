Население Украины стремительно уменьшается

Население Украины за шесть месяцев 2010 года уменьшилось на 103 тысячи 129 человек. Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на Государственный комитет статистики Украины. Городское население за указанный период уменьшилось на 61 тысячу 314 человек, сельское — на 41 тысячу 815 человек. По состоянию на 1 июля 2010 года численность населения Украины составляла 45 миллионов 859 тысяч 818 человек, из них 31 миллион 463 тысячи 481 человек — городское население, 14 миллионов 396 тысяч 337 человек — сельское. При этом число постоянного населения составляет 45 миллионов 679 тысяч 463 человек, из них 31 миллион 207 тысяч 850 человек — городское население, 14 миллионов 471 тысяча 613 человек — сельское. Количество новорожденных за указанный период составило 240 тысяч 354 человек, количество умерших — 352 тысяч 175 человек. Естественное сокращение населения — 111 тысяч 821 человек. Коэффициент рождаемости составил 10,6 на 1000 человек, коэффициент смертности — 15,5, а естественная убыль — 4,9.